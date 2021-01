Zwergschwein Whoopie fühlt sich sauwohl bei Familie Eckert in Stuttgart-Botnang. Dort lebt sie schon seit acht Jahren. Am liebsten kuschelt Whoopie, spielt mit "Ferkelchen", seinem Kuschelschwein, und liebt Bananenbrei. Das verspielte Hausschwein ist ansonsten aber gut erzogen und hat sogar eine eigene Toilette im Garten. Wenn sie dorthin geht, zieht sie sogar ihr Mäntelchen an. mehr...