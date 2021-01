Der 3. November 2012 veränderte das Leben von Constanze Falkenberg auf dramatische Weise: An diesem Tag verlor sie bei einem Verkehrsunfall auf der A6 bei Öhringen ihren Mann und ihre drei Kinder. Alle vier starben, nachdem ein LKW die Leitplanke durchbrochen hatte und in das Auto der Familie gerast war. Doch Constanze Falkenberg stellt sich der schier unlösbaren Aufgabe, die ihr das Leben abverlangt. Sie gibt sich nicht auf und nimmt ihr Leben in die Hand. Immer wieder geht sie mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit. Im Studio erzählt Constanze Falkenberg, wie sie das schier Unmögliche für sich geschafft hat: wieder ein zufriedener Mensch zu sein. mehr...