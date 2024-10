Landesschau Baden-Württemberg vom 1.10.2024

Aus einem Messerschleifer, der sich im 18. Jahrhundert in Tuttlingen ansiedelte, entstand ein Weltzentrum der Medizintechnik. Dominik Baranowski ist Chirurgiemechanikermeister und wurde in diese Branche geboren. Denn schon sein Vater war Werkzeug-Mechaniker. Baranowski arbeitet in einer kleinen Firma, die sich auf OP-Instrumente spezialisiert hat. Geduld und Augenmaß sind hier gefragt.