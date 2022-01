Der frühere Porsche-Betriebsratschef Uwe Hück kämpft für eine bessere Corona-Impfquote. Mit der Aktion will Hück auch junge MigrantInnen ansprechen und seine Argumente sind wie immer schlagkräftig. In seiner Lernstiftung steht Artikel 1 des Grundgesetzes "Die Würde des Menschen ist unantastbar" an der Wand. "Das ist auch sein Motto und prangt als Tattoo auf seinem rechten Oberarm. Er will Vertrauen aufbauen und Jugendlichen aus schwierigen Familienverhältnissen eine Chance geben. Er will auch wieder boxen - für den guten Zweck: Im März 2022 gegen Francois Botha, den ehemaligen Weltmeister im Schwergewicht. Das Motto ist "Blaue Flecke für gute Zwecke". Im Landesschau-Studio erzählt Uwe Hück, was ihn umtreibt und wie er sich in seinem Leben nach all den Turbulenzen eingerichtet hat. mehr...