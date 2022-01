Landesschau Baden-Württemberg vom 10.1.2022

Gerd Bornschein war Kriminalkommissar und Kripochef in Heilbronn. Er ermittelte bei den wohl spektakulärsten Mordfällen in Baden-Württemberg. So war er auch 1985 Soko-Chef im Fall des Hammermörder aus Strümpfelbach. Und er ermittelte im "Mordfall ohne Leiche", bei dem er damals einen Hellseher einschaltete. In der Landesschau erzählt er, warum ihn gerade diese beiden Fälle bis heute nicht loslassen. mehr...