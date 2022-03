René Weller: Ehefrau redet über seine Demenz-Erkrankung

Als Michael Ruderisch hört, dass Russland die Ukraine angreift, steigt er sofort ins Auto und fährt 2.000 Kilometer. Sein Ziel: Seine Freundin aus Odessa in der

Ukraine und deren dreijährige Tochter umgehend zu sich in den Schwarzwald zu holen. Auf der langen Fahrt erzählt er bei SWR 3 unter Tränen von seinem Plan. Eine mutige Aktion, die ihn an seine Grenzen bringt. Aber mit Happy End: An der Grenze von Moldawien zur Ukraine trifft er die beiden und nimmt sie mit nach Villingen-Schwenningen, wo sie am Mittwoch (heute) angekommen sind. Wie dramatisch er die Situation erlebt hat, davon berichtet er in der Landesschau. mehr...