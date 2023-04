Kurz vor Eröffnung: Endspurt auf der Buga

Eigentlich will Tina Reicherter nach dem Abi Pharmazie studieren, doch dann hilft sie an Ostern als „Hasen-Hilfe“ in einer Bäckerei aus. Sie stellt fest, die Arbeit in der Backstube macht ihr richtig Spaß und sie beschließt eine Bäckerlehre zu machen. Schnell spürt sie, das ist die absolut richtige Endscheidung. Denn im Juni 2022 holt sie in Berlin den Titel bei der Weltmeisterschaft der Bäcker Jugend. In der Landesschau erzählt die 22Jährige, warum sie ihr Sieg komplett überrascht hat und was sie am Bäckerhandwerk so fasziniert.