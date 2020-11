Radeln und Kultur in freier Natur genießen - das ist "Umanand". Auf einem 50-km-Parcour konnten Radler in Oberschwaben am ersten Septemberwochenende an die 40 Künstler erleben. Für die Künstler eine Befreiung nach so langen Auftrittsverboten. Das Programm wird vom Land im Rahmen des "KulturSommers 2020" gefördert, da viele Kulturschaffende während Corona keine Einnahmen haben.