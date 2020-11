Wir stellen diese Woche ungewohnte Wohn- und Lebenskonzepte vor: Eine achtköpfige Familie verzichtet für 12 Tage komplett auf Strom: Wie funktioniert das? *** Der syrische Bauunternehmer Gilbert EL-Haj baut das ehemalige Gefängnis von Pfullendorf zu seinem Traumschloss um *** Wir geben Tipps, wie Sie gut durch den Corona-Herbst und Winter kommen *** Johnny und Stefan sind glücklich verheiratet und wollten Kinder. Mit Hilfe einer Leihmutter in den USA haben sie die Zwillinge Amalia und Aurelio bekommen. *** In den 1970ern gründeten junge Menschen auf dem Finkhof in Arnach bei Bad Wurzach eine Kommune. Das Ziel: gemeinsam leben, arbeiten und die Freizeit verbringen. Was ist nach 50 Jahren davon übriggeblieben? mehr...