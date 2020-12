per Mail teilen

Mickela Löffel wird in wenigen Wochen 25 Jahre alt und es war lange nicht klar, ob sie diesen Tag überhaupt erlebt. Die Sängerin aus Karlsruhe war gerade am Durchstarten, als eine heimtückische Krebserkrankung alle Pläne zunichtemachte. Gerade wieder genesen wollte sie ein zweites Mal durchstarten, doch dann kam Corona. Aber Mickela will sich von nichts länger aufhalten lassen.