Krebs besiegt

Sie ist eine Mutmacherin und hat in ihrem Leben schon viele Hürden genommen. Vor zwei Jahren erreichte sie wieder eine Hiobsbotschaft: Ihr Ehemann ist schwer an Krebs erkrankt. Trotzdem hat die 50-Jährige weder ihren Optimismus noch ihren Lebensmut verloren. Das hat wiederum die AOK Baden-Württemberg so beeindruckt, dass sie die Reutlingerin für eine Kampagne zum Thema Resilienz engagierte, also der Fähigkeit Krisen zu bewältigen und daraus oft sogar gestärkt hervorzugehen. Ihr Leben hat sich grundsätzlich verändert. Trotzdem oder gerade erst recht blickt sie positiv in die Zukunft. Im Landesschau-Studio erzählt Serife Kittelberger, wie sie es schafft, die Herausforderungen ihres schwierigen Alltags zu meistern. mehr...