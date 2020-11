Maren Teufel aus Kolbingen ist seit ihrer Kindheit ein Fan der Lindenstraße. Ihr größter Wunsch: einmal in der Lindenstraße Komparsin sein, bevor die Kultserie das letzte Mal ausgestrahlt wird. Maren hatte sich in den vergangenen Monaten zigmal vergeblich bei der Produktionsfirma beworben. Mit dem Freitagswunsch geht nun dieser Traum in Erfüllung. Maren darf sogar in einer Szene neben Marie-Luise Marjan spielen. mehr...