Königin Silvia: Das Luciafest in Schweden

Königin Silvia hat das schwedische Königshaus gerettet – sagen einige Schweden. Sie hat wieder Glanz in das royale Leben gebracht. Licht in die Dunkelheit bringt in Schweden das Luciafest zur Adventszeit. Auch die Deutsch-Schwedische Gesellschaft in Heidelberg lässt sich das Lichterfest nicht entgehen.