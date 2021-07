Stefan und Anna-Carina Mross sind das Traumpaar der deutschen Schlagerszene. Im Sommer verbringen sie die meiste Zeit in ihrem Wohnmobil in der Nähe von Rust. Ab Sonntag begrüßt Stefan Mross wieder Fans und Publikum bei "Immer wieder sonntags" aus dem Europapark in Rust. Die beiden sind in diesem Jahr aber nicht mehr alleine in ihrem Camper, sondern haben tierischen Nachwuchs dabei. Dackelwelpe Lotti gehört seit kurzem zur Mross-Familie. Im Landesschau Studio erzählt das Schlagerpaar, wie sehr sie sich über ihren Hund freuen und warum sie beruflich getrennte Wege gehen wollen. mehr...