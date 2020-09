Karsten Hoppe ist hier der Chef – in der Kleingartenanlage am Stuttgarter Raichberg. Als gewählter Vorsitzender kontrolliert er, ob die Kleingärtner sich auch wirklich um ihr Reich kümmern. Und er entscheidet, wer einen freien Garten bekommt. Die Regeln macht er und dabei hat er einen ganz eigenen Kopf.

Die Kleingärtner

Sie haben alle ihr eigenes kleines Gartenparadies – die Kleingärtner am Stuttgarter Raichberg. Sie sind alle so verschieden wie die Pflanzen und Blumen, die im Garten wachsen. Und sie sind eine Gemeinschaft, die auch mal zusammen mit anpackt. Aber ganz so, wie jeder will, geht es auch nicht. Für Ordnung sorgt der Vorsitzende der Kleingartenanlage – der Gartensheriff. Er schaut, ob sich auch alle um ihr Reich kümmern.