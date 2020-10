Eisenbahn-Fan Bernhard Stöhr ist in seinem Element, wenn es um Modell-Eisenbahnen geht. Vor einigen Monaten fand er einen Tramwagen aus Zürich aus dem Jahr 1900 in einem Industriegebiet. Jetzt steht der Waggon in seinem Garten. Er träumt von einem Tram-Kino mit Bewirtung. Die Inneneinrichtung steht schon fertig auf der Terrasse und wird getestet, für die Zeit nach Corona. Genauso wie die Rolle als Schaffner, in der Bernhard Stör voll auf geht. mehr...