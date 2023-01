Kikis Tierphysiotherapie: Hausbesuch bei Reitpony Caba

Tierphysiotherapeutin Kiki Häusler behandelt ihre tierischen Patienten am liebsten in ihrer Praxis in Stuttgart Dürrlewang. Aber manchmal muss sie eine Ausnahme machen, zum Beispiel wenn ein Patient zu groß ist, um in ihre Praxis zu kommen. Wie Caba, ein Reitpony das Probleme mit einem schmerzhaften Bein hat.