Inna Blahonravina ihre Töchter Sascha und Olivia sind aus Kiew nach Ladenburg geflohen. Krieg und Vertreibung haben sie in die Kurpfalz verschlagen, ohne ihren Mann Maxim, der in der Ukraine bleiben musste. Zunächst war Ladenburg einfach nur ein Ort an dem es sicher ist. Keine Bomben und keine Raketen. Inzwischen ist Ladenburg zur neuen Heimat geworden in der Inna auch wieder das machen kann, wofür sie fast ein halbes Jahr überhaupt keine Zeit mehr hatte. Nämlich profimäßig schwimmen. Jetzt bereitet sich die 43-Jährige im Ladenburger Freibad auf die Europameisterschaft im Freiwasserschwimmen in Rom vor. mehr...