Keine Baden-Badener Babys mehr? Streit um Klinik-Neubau

Übersehen kann man das Universum Center in Ulm nicht. Vor 50 Jahren ist es gebaut worden. Damals fand man ein Hochhaus mitten in der Stadt offensichtlich utra modern. Hier zu wohnen war damals hip. Das hat sich inzwischen gewandelt. Aber immer noch gibt es viele Menschen, die hier gerne wohnen und arbeiten. Wir sind mit Mahmud Saman, dem Hausmeister unterwegs. Er nimmt uns mit in den Zauber der orientalischen Läden.