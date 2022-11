Kein Platz mehr für die mobile Espresso-Bar "Kaffee-Zwerg"

Annika Ernst hat vor kurzem bei einem Plus-Size-Modelwettbewerb mitgemacht – und gewonnen! Nun hat sie sogar einen Modelvertrag in der Tasche. Dass sie einmal Mode auf einem Laufsteg präsentieren würde, hätte Annika Ernst nie für möglich gehalten. Denn die Laupheimerin leidet seit ihrem 16.Lebensjahr unter einer Fettverteilungsstörung, dem Lipödem. Ihr Körper veränderte sich, sie nahm schnell zu, was ihr sehr zu schaffen machte. Um so größer die Überraschung, als die 29Jährige nun als Siegerin des Schönheitswettbewerbs hervorging. Im Studio erzählt das frischgebackene „Fräulein Kurvig“, wie sie künftig Diversität in die Modewelt bringen und die Branche aufmischen möchte. mehr...