Kaufen oder nicht Kaufen? Eine Wohnung für 1,25 Millionen Euro

Ob Rennen im Schlamm, auf die Zugspitze oder um den Bodensee – Steffi Saul liebt die extreme Herausforderung. Diesmal will sie 48 Stunden auf einem Laufband ohne Unterbrechung in Bewegung bleiben. Und das in voller Feuerwehrmontur, also mit rund 20 Kilo Zusatzgewicht. Ihr Ziel: den Weltrekord knacken, der bei 45 Stunden und 16 Minuten steht. Im Studio erzählt die Mutter von zwei Mädchen, wie sehr sie dabei an ihre Grenzen geht warum ihr der Dauerlauf am Tag der Kinderhospizarbeit so wichtig ist.