Katzenplage in Mannheim-Käfertal

Das Tierheim in Weinheim versorgen Katzen, die streunen, an Futterstellen. Die Tiere wurden häufig ausgesetzt und haben nie gelernt, selbst zu jagen. Die Tierschützer lassen die Streuner auch kastrieren, doch solange nicht alle Katzen mit Freigang kastriert wurden, bekommen sie das Problem nicht in den Griff.