Die Schüler des Robert Bosch Colleges in Freiburg blieben auf dem Campus als die Coronakrise begann, verließen ihn nicht und bekamen auch keinen Besuch. Was machen mit der vielen Zeit? -| Sie begannen zu Gärtnern. Nein, nicht irgendeinem Garten. Es ist der Klostergarten, der ehemaligen Kartause, in der heute die internationale Schule untergebracht ist. Und er ist berühmt für seine seltenen Pflanzenarten und Heilkräuter. Betreut wird der Garten eigentlich von Eva Schüle. Aber auch sie durfte das Gelände die ganze Zeit nicht betreten. Bis jetzt. mehr...