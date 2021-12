Karlsruher Zoogeschichten: Giraffen ziehen um

Einmal Zoodirektor sein - das hört sich nach Traumjob an. Matthias Reinschmidt ist Zoochef in Karlsruhe. Immer unter Tieren. Selbst am Schreibtisch sind seine beiden von ihm handaufgezogenen Papageien mit dabei. Mathias Reinschmidt, ein sonniger Mensch, der seine Arbeit liebt und immer gut gelaunt ist. Tiere sind sein Leben. Mit sechs Jahren sagte er zu seiner Mutter, er wolle in Karlsruhe Zoodirektor werden. Er hat sein Ziel erreicht und macht nach und nach aus dem Karlsruher Zoo ein modernes Artenschutzzentrum. Die Serie begleitet Karlsruhes Zoodirektor durch das Jahr 2021. mehr...