Karlsruher Padel-Ladies bei Weltmeisterschaft in Dubai

Denise Höfer und Victoria Kurz aus Karlsruhe sind das beste deutsche Padel-Team. Beide haben hochklassig Tennis gespielt, vor ein paar Jahren sind sie in den Padel-Sport umgestiegen. Und haben es nicht bereut: Gerade haben sie ein internationales Turnier in Kairo gewonnen. Die Sportlerinnen starten als nächstes bei der Weltmeisterschaft in Dubai. Padel ist ein absoluter Trendsport und weltweit die wohl am schnellsten wachsende Sportart. Mit Tennis verwandt, aber leichter zu lernen und spektakulärer.