Das kann man sich nicht ausdenken: Ein Echterdinger Bauernhaus von 1670 sollte eigentlich im Freilichtmuseum Beuren wieder aufgebaut werden. Das war 1988. Seither liegt das sogenannnte Küchenflurhaus in Einzelteilen in einem alten Bunker. Weil die Lüftung im Bunker abgeschaltet war, sind jetzt 50 Prozent der Bausubstanz kaputt. Wer hat Schuld an dem Drama?