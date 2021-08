Stephan ist Kammerjäger in Stuttgart. Im Sommer bekommt er besonders viele Anrufe wegen Wespennestern. Die Tiere stehen unter Schutz und Privatpersonen dürfen die Nester nicht selbst entfernen. Der Kammerjäger sieht sich die Situation vor Ort an und entscheidet dann, ob er die Wespen töten muss. Das ist für Stephan immer die letzte Option, doch in manchen Fällen geht es nicht anders. So bei diesem Einsatz. Das Nest der Feldwespen befindet sich unter den Dachziegeln direkt über einer Terrasse. Dort wohnt eine Familie mit einem zwei Wochen alten Säugling. Da hier Gefahr für Menschen besteht, bleibt dem Kammerjäger nichts anderes übrig, als ein Nervengift auf das Wespennest zu sprühen.