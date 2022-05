Kaiserin Whoopie: Ein Schwein als Familienmitglied

Vom Friseur über „Babysitting“ bis hin zur Physiotherapie – das Angebot für Haustiere ist gigantisch. Und dafür nehmen manch Herrchen und Frauchen so einiges auf sich. In Dischingen-Duttenstein auf der Ostalb hat vergangenes Jahr eine Pferde-Reha aufgemacht. Die speziell entwickelte OsteoDressage zieht Kundschaft aus ganz Deutschland an. Auf dem Pferdehof machen die beiden Betreiberinnen die Tiere wieder fit. mehr...