Steffen Schwarz hängte vor über 20 Jahren seinen Arztkittel an den Nagel, um sich ausschließlich dem Thema Kaffee und der Verbesserung dessen Geschmacks zu widmen. Er betrieb zuerst private Studien und gründete in Mannheim sein Unternehmen "Coffee Consulate". Heute ist Steffen Schwarz auf allen Kontinenten in Sachen Kaffee unterwegs, ob auf Plantagen, internationalen Symposien oder Universitäten. Er hat Barista- und Latteart-Meisterschaften ins Leben gerufen, bietet Seminare an, röstet nebenbei auch noch selbst und vertreibt wichtige Utensilien im Online-Shop. Im Studio erzählt er, warum Kaffee gerade in Krisenzeiten durchaus beruhigende Wirkung hat und verrät unter anderem, wie man einen Filterkaffee richtig aufbrüht mehr...