Seit 1980 ziert ein Wandteppich des Künstlers Friedensreich Hundertwasser eine Wand im Biberacher Rathaus. Nun würde man ihn gerne verkaufen, aber niemand will ihn haben. Ein Auktionshaus empfiehlt, mit dem Preis radikal runterzugehen. Das aber will man nicht. Nun streitet der Gemeinderat, was mit dem Teppich passieren soll. mehr...