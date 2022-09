Josef Saier - Rossfest-Umzugs-Chef

Ihr Traum, einmal Schauspielerin zu werden, war auf dem Land in den 80er-Jahren kein Thema. So besorgt ihr Vater auch gleich nach dem Abitur der Tochter eine Ausbildungsstelle bei einer Bank. Doch ihr Talent setzt sich durch. Heute zählt die 50-Jährige zur Topbesetzung in hochkarätigen Spielfilmproduktionen. Auch in der aktuellen SWR-Produktion „Höllgrund“ spielt Ulrike C. Tscharre eine Schlüsselfigur. In der Landesschau erzählt sie, wie hilfreich ihre eigenen Erfahrungen mit dem Leben in der Provinz für die Rolle in der bitterbösen 8-teiligen Krimiserie sind. mehr...