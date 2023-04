Ist Nutria-Fleisch die neue Delikatesse?

Maite Kelly ist ein Multitalent: Sie singt, komponiert, textet, und schreibt berührende Kinderbücher. Auch ihr zweites Buch „Püttchen“ ist ein Riesenerfolg. Längst ist die jüngste Tochter der Kelly Family eine erfolgreiche Solokünstlerin, gehört heute zu den beliebtesten Schlagersängerinnen Deutschlands. Jetzt hat die 43-Jährie ein neues Album am Start, mit ihren besten Hits: „Love, Maite – Das Beste … bis jetzt!“. In der Landesschau erzählt Maite Kelly, warum sich bei ihr im Leben und in ihren Songs alles um die Liebe dreht und wie sie als dreifache Mama ihre Prioritäten setzt.