Indische Nonnen im Schwarzwald

Mit diesen Themen unter anderem: Sabine hat seit 20 Jahren ein Spenderherz *** Große Kakteenschau in Korb *** Eine Woche in Triberg: Die Kuckucksuhren-Familie *** Die Cyber-Polizistin: Schießtraining *** So funktioniert Grillen ohne Wegwerfen *** Der Kinderliedererfinder Rolf Zuckowski feierte seinen 75. Geburtstag.

Moderation: Florian Weber mehr...