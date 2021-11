In ‚Romeo und Julia‘ verbrachte Matthias Walter fast sein ganzes Leben

Im Supermarkt werden Kartoffeln in drei Kategorien angeboten: festkochende, vorwiegend festkochende und mehlig kochende Sorten. Dabei gibt es mindestens 5.000 verschiedene Kartoffelsorten weltweit und gerade alte und besondere Sorten werden immer beliebter. Aus gutem Grund, denn Kartoffeln sind besonders gesund. Sie sind reich an Kohlenhydraten, Eiweiß, Kalium, Magnesium und Eisen. Auch die Vitamine B1, B2 und C stecken reichlich in der Knolle. Außerdem ist ihr Eiweiß sehr gut von unserem Körper verwertbar, so gut, wie bei keinem anderen pflanzlichen Lebensmittel. mehr...