In Ibach wird man sich lange an den prominenten Gast erinnen, schließlich war er fast zwei Monate in einer hübschen Ferienanlage. Er ging viel joggen und wandern, erinnert sich der Bürgermeister, habe auch mit ein paar Leuten vom Ort Kontakt gehabt. In den ersten Tagen war es eine große Aufregung, später habe man sich an den Gast gewöhnt. Und: gut, dass nichts passiert ist und er Ibach in guter Erinnerung behalten wird, erzählt der Bürgermeister noch.