Hundeverbot im Park

Bei Tieren ist das nicht viel anders als bei Menschen. Wenn sie sich verletzen, altersbedingte Arthrosen entwickeln oder schwere Operationen hinter sich haben, dann werden sie oft in Reha geschickt. Damit sie beispielsweise wieder ohne Humpeln gehen lernen. Oder nach einem Bandscheibenvorfall wieder ins Leben zurückfinden und sich normal bewegen können. Landesschau-Reporter Martin Klein war in eine Tier-Physiotherapie-Praxis in Stuttgart und war erstaunt, wie die Therapeuten dort verletzte Vierbeiner wieder fit machen. mehr...