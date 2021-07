Frankreich, Italien, Spanien - die großen mediterranen Weingebiete, sind bei Weintrinkern beliebt. Hier steht die Lage für Qualität. Nicht so bei deutschen Weinen. Ein Grund wohl ist, dass sich die Qualität von deutschem Wein mehrheitlich immer noch an den Öchslegraden bemisst. Je mehr Öchslegrade, also Zuckergehalt die Traube am Tag ihrer Ernte hat, desto höher die Qualität des Weines. Das ändert sich nun, auch auf den Etiketten der Weinflaschen. Manch ein Weinliebhaber muss wohl dann genauer hinsehen, wenn er seinen Lieblingswein kaufen möchte. Doch was steckt dahinter und was ändert sich für die Kunden? Gut zu wissen. mehr...