Und jetzt stellen wir ihnen Balou vor, drei Jahre alt, Labradorhündin aus Stuttgart und regelmäßig auf Montage unterwegs. Ja, auf Montage. Denn Balou ist mit ihrem Herrchen als Servicetechnikerin für elektrische Türen im Einsatz, in ganz Baden-Württemberg. Wo sie auftaucht, lässt sie die Herzen der Menschen höherschlagen. Regelmäßig kommt sie zum Beispiel in einer großen Seniorenwohnanlage in Meersburg am Bodensee vorbei -| jedes Mal eine Freude für alle Beteiligten.