Lara, Vanessa und Samira sind eineiige Drillinge, 24 Jahre alt und alle drei bei der Polizei in Bruchsal. Unterscheiden kann man sie nur an den unterschiedlichen Dienstgraden. Während die "Jüngste", Vanessa, schon Polizeiobermeisterin ist, ist die "Älteste", Samira, noch in der Ausbildung. Im Studio erzählen sie von ihrem Leben im "Dreierpack" und woher die Liebe zur Polizei kommt, aber auch davon, wann sie sich mal nicht so einig sind. mehr...