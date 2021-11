Holz selbst machen: Ein Tag im Wald

Die Erfolgsgeschichte begann 2006: Der gelernte Maschinenschlosser Elmar Thüry wollte in seiner Hobbywerkstatt Holzpilze für den Garten drechseln. Doch einer der Pilze inspirierte die Fantasie: der Prototyp des ersten Holzdildos made in Hettigenbeuern. 15 Jahre später brummt das Geschäft mit dem Lustspielzeug aus Odenwälder Fichtenholz. Die ganze Familie ist involviert. Von der Produktion bis zum Onlinehandel in einer Branche, die ihnen früher völlig fremd war. Ganz wichtig ist den Thürys der sensible Umgang mit ihren Kundinnen und Kunden -| egal ob das ein großer Erotikanbieter ist oder ob es um Potenz- oder Beckenbodenprobleme geht. Zu Corona-Zeiten sind die Produkte aus Buchen ganz besonders gefragt. Aus diesem Anlass erzählt die Familie, welche unerwarteten Herausforderungen sie in ihrem Betrieb schon meistern mussten und warum das Thema Sexspielzeug für sie nicht in die Schmuddelecke gehört. mehr...