Der Mannheimer Fotograf Luigi Toscano ist UNESCO Künstler für den Frieden. Seine riesigen Porträts von Holocaust Überlebenden wurden in New York vor dem UN-Gebäude ausgestellt und machten ihn international bekannt. Im vergangenen Jahr reiste er für seinen Dokumentarfilm durch die Ukraine und drehte auch mit der fast 90-jährigen Ana. Eine Holocaust-Überlebende, die in Kiew lebt. Jetzt im Krieg will er sie dort rausholen. Doch die alte Dame bleibt stur. Sie will ihr Kiew nicht verlassen.