Hochrheintour Tag 1: Wakesurfen

Am letzten Juli-Wochenende will Fabio Tunno aus Herbolzheim zwei deutsche Rekorde im Apnoetauchen im Überlinger See versuchen. Am Samstag 71 Meter mit Bi-Flossen in die Tiefe, am Sonntag mehr als 76 Meter mit der Monoflosse. Und das ohne zusätzlichen Sauerstoff, sondern nur mit dem Luftvorrat, den er mit einem Atemzug in seinen Lungen hat. Vor genau einem Jahr trat Fabio Tunno schon einmal an, erlitt allerdings einen Blackout und musste kurz beatmet werden. Doch der misslungene Rekordversuch motivierte ihn weiterzumachen. Im Studio berichtet der Athlet, wie es ihm erging und wie er es körperlich und mental schafft, drei Minuten ohne Luftholen unter Wasser zu bleiben. mehr...