Als Bernd Maurer in den 80-er Jahren sein Haus in Rheinhausen baute, da war es dort noch ruhig und beschaulich. 35 Jahre später ist die Hauptstraße vor seiner Haustür zu den Stoßzeiten immer wieder verstopft, vor allem morgens, bevor der Europapark in Rust öffnet. Mögliche Ausbaupläne ins angrenzende Naturschutzgebiet Taubergießen sieht er kritisch. mehr...