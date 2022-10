Mit diesen Themen: Grausamer Mord am einem Mädchen vor Gericht *** Hausmeister Schmitt hält die Weitenburg in Schuss *** Tauchwandern am Bodensee – Teil 3 *** Sonja in Esslingen: Sportpark Weil *** Lug und Trug: Hasskommentare *** Studiogast: Hülya Marquardt ist beinamputiert und im Mama-Glück

Moderation: Florian Weber mehr...