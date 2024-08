Laura Herr und Jan Klotz absolvieren aktuell ihre Ausbildung zu Berufsfeuerwehrleuten bei der Feuerwehr Freiburg/Breisgau Hochschwarzwald. Jan Klotz ist gelernter Zimmermann. Aber sein Traumjob ist Feuerwehrmann. Und dem will er jetzt näherkommen, obwohl er schon 40 und damit eigentlich schon zu alt dafür ist. In der Ausbildung wird Einiges verlangt. Die Kondition ist ein wichtiger Teil des aktuellen Trainings. Zweimal schon ist er durch die Prüfung gefallen. Gemeinsam mit Laura Herr und 13 anderen befindet er sich in guter Gesellschaft von Gleichgesinnten. Jetzt im August geht es los mit der zwölfmonatigen „Praktikumsphase“. In der Landesschau erzählen die beiden, was dabei die größte Herausforderung für sie ist.