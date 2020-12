Als jüngstes Mitglied der Pop- und Folkband "Kelly Family" feierte Angelo Kelly seit den 90er Jahren große Erfolge. Zunächst als Teenie-Star mit Vater und Geschwistern, später als Solokünstler. Heute steht Angelo Kelly am liebsten mit seiner eigenen Familie, mit der er in Irland lebt, auf der Bühne. Doch im Corona-Jahr war und ist alles anders. Die Tournee ist ausgefallen und das Familienleben findet momentan in Deutschland statt. Jetzt hat Angelo Kelly ein Weihnachtsalbum am Start: "Coming Home For Christmas". In der Landesschau erzählt er, warum er sich durch ein "Corona-Jahr" nicht unterkriegen lässt und wie er Weihnachten feiert. mehr...