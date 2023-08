per Mail teilen

Viele Zuschauer kennen Helmut Tränkle bereits als Experten aus der SWR Sendung "Kaffee oder Tee".

Gärtnermeister aus Bad Krozingen. In einer Gartenbaufirma ist er dort zuständig für Pflege und Landschaftsbau. Hat in früheren Jahren sieben Monate für einen Gärtner in Japan gearbeitet und dort die fernöstliche Gartenkultur kennengelernt.

Es gibt nicht richtig oder falsch im Garten. Jeder darf ihn so gestalten, wie er will. Die Natur findet immer ihren eigenen Weg.

Tränkle selbst ist es wichtig, naturnah zu gärtnern. Alle zwei Wochen ist Tränkle auch Gartenexperte bei „Kaffee oder Tee“.