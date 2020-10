Der Asemwald wird 50. Die drei Kolosse wirken wie ein anonymes Wohnsilo, sind in Wirklichkeit aber ein vertikales Dorf. Der frühere Stadtplaner Peter Hövelborn war von Anfang an fasziniert von den monumentalen Wohntürmen und lebt selbst hier. Warum das nachbarschaftliche Miteinander hier so gut funktioniert? Das Geheimnis liegt in der Architektur der Gebäude. mehr...