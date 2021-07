Die Dorfgemeinschaft Tennental ist sehr offen. Hier kommen viele von außen her, um im dorfeigenen Bioladen einzukaufen, etwa frisches Brot und Brötchen von der Bäckerei.

In der Bäckerei wird mit Bio-Getreide gebacken, das im Tennental angebaut wird. Die Crew der Backstube stellt außerdem leckere Kekse und süße Stückchen her. Der Chef der Crew ist Max. Vor rund drei Jahren kam er in sein Tennental zurück. Diesmal als Bäcker. mehr...