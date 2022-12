Happy End: Schulbegleiter für Justin gefunden

Insta-Posts planen, Reels schneiden und mit Menschen digital in Kontakt treten – das zählt zu ihren Aufgaben. Sarah Schindler ist im Auftrag der evangelischen Landeskirche als „Sinnfluencerin“ in den sozialen Medien unterwegs. Sie steht auch in der Pauluskirche in Stuttgart -Zuffenhausen auf der Kanzel. Der Spagat ist eine Herausforderung aber auch eine tiefe Erfüllung für die junge Pfarrerin, die eigentlich Jura studieren wollte. Doch ein Aufenthalt in einem südafrikanischen Kinderheim ändert alles. Im Landesschau- Studio erzählt die 34-jährige, warum sie den

Entschluss Pfarrerin zu werden nie bereut hat. und wie sie Menschen Mut macht.